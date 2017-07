Nesta sexta-feira (21/7), às 21h, o cantor e compositor Tiago Iorc se apresenta no Teatro Paulo Machado de Carvalho, na Alameda Conde de Porto Alegre, 840, no bairro Santa Paula.

Os ingressos custam: Setor 1 R$ 160 (inteira), R$ 80 (meia); Setor 2 R$140 (inteira), R$ 70 (meia) e estão à venda pelo site www.bilheteriaexpress.com.br, ou no Teatro, a partir do dia 18/07, das 14h às 19h. O show tem duração de 70 minutos e classificação livre. Vale lembrar que o show é de total responsabilidade da produtora. Informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura pelos telefones 4232-1237 e 4232-1294.

Responsável pelos sucessos Eu amei te ver, Coisa Linda e Me Espera, em parceria com Sandy, Tiago consegue dialogar com um grande público justamente pela qualidade de seu trabalho. Dono de bela voz e grande inquietude criativa, o Brasiliense criado no exterior vê seu público crescer consideravelmente a cada turnê. Isso tem a ver com o envolvimento criado por suas composições sinceras vistas ao longo de sua crescente discografia. Troco Likes, novo disco com repertório 100% autoral é seu primeiro trabalho completamente em português, como a conclusão de um processo de Tiago se entender cada vez mais como um brasileiro.

Após ter tocado em palcos consagrados, como o festival SXSW (Texas), o Rockwood Music Hall (Nova York), Toronto Music Festival (Canadá), Grand Mint Festival (Coreia do Sul) e Vodafone Music Fest (Lisboa), Tiago Iorc levará Brasil afora a turnê de seu quarto álbum, disposto a mostrar o quanto ele é um dos artistas mais ‘curtidos’ dentro da música autoral brasileira.