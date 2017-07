Disney escolhe protagonistas da versão live-action de ‘Aladdin’

A Disney anunciou neste último sábado, 15, durante a D23 Expo, convenção bienal para os fãs que fazem para anunciar suas novidades, os protagonistas da versão live-action de Aladdin. Após problemas para encontrar atores com etnia árabe para os papéis principais, o canadense de origem egípcia Mena Massoud foi revelado como Aladdin e a britânica de origem indiana Naomi Scott como a princesa Jasmine. Will Smith fecha o trio de protagonistas e será o Gênio.

Massoud é um ator ainda relativamente desconhecido, tendo feito sua carreira principalmente em séries de televisão produzidas no Canadá. Além de Aladdin, ele foi escalado para participar como coadjuvante da série Jack Ryan, personagem baseado nos livros de Tom Clancy. Já Naomi Scott está despontando na carreira e participou do filme Power Rangers como a Ranger Rosa no início do ano.

Baseado na animação lançada pela Disney em 1992, o live-action de Aladdin está em pré-produção e terá direção de Guy Ritchie. O estúdio ainda não divulgou uma data de lançamento para o longa, mas pelas previsões divulgadas durante a D23 tudo indica que deve ser em algum momento entre 2019 e 2020.