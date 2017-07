O brasileiro gosta de Game of Thrones. O brasileiro também gosta do Twitter.

Junte as duas coisas e você terá um (quase) recorde de engajamento na rede social. O Twitter anunciou nesta segunda-feira, 17, que o Brasil foi o segundo país que mais tuitou sobre o episódio de abertura da sétima temporada do último domingo, 16. Dos mais de 2,4 milhões de tuítes enviados mundialmente, o Brasil foi responsável por 569 mil, ficando atrás só dos Estados Unidos.

Spoilers

O maior pico de conversas no Brasil foi às 22h10, logo após o término da cena de abertura do episódio com Arya Stark. O segundo maior pico foi na cena final do episódio, às 23h05, quando Daenerys Targaryen fala “Vamos começar?”. E o terceiro foi às 22h42, momento em que o cantor Ed Sheran fez sua participação especial no episódio.

A sétima – e possivelmente penúltima – temporada de Game of Thrones tem mais seis episódios pela frente e irá ao ar simultaneamente com os Estados Unidos todo domingo, às 22h, no canal HBO.