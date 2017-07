Quem gosta de hip hop e aprecia breakdance – dança de rua nascida nos Estados Unidos na década de 1970 e que conquistou o mundo, não pode perder a exposição fotográfica Breaking e suas Expressões, em cartaz no Shopping Praça da Moça, em Diadema, até 19 de agosto. A mostra é de autoria do fotógrafo, educador e B-boy (nome dado ao dançarino de breakdance), Laerte Rodrigues, conhecido como Sarará. Há cerca de cinco anos, Sarará descobriu a fotografia e a incorporou em seu trabalho independente de pesquisas, incluindo visitas e participações em eventos no Brasil e em países da América Latina.

Na seleção de fotografias de breaking e danças urbanas, Sarará detém o seu olhar em detalhes dos movimentos como saltos e acrobacias, na poesia corporal e nas expressões dos dançarinos. “O objetivo da exposição é fortalecer a cena da dança urbana e valorizar os talentos no Brasil”, comenta o artista.

Domingo, 23 de julho, tem tarde de breakdance no Shopping Praça da Moça

“One, two, three, four! Get up!”… Impossível ficar parado aos primeiros acordes de clássicos como do mestre James Brown, músico que ainda hoje segue inspirando os amantes da soul music e movimentando as pistas.

Mas a tarde dançante que acontece no domingo, 23 de julho, das 14h às 18h, tem mais: em seu espaço expositivo, no Piso Araucária, Sarará recebe B-boys, B-girls e o público, para juntos dançarem o contagiante hip hop.

Serviço: Exposição fotográfica “Breaking e suas Expressões”: Até 19 de agosto, no Piso Araucária

Tarde de Breakdance: Domingo, 23 de julho, das 14h às 18h, Piso Araucária