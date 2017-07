Comitê da Câmara avalia resolução sobre Orçamento dos EUA no próximo ano fiscal

O Comitê Orçamentário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos avaliará na quarta-feira a resolução do Orçamento para o ano fiscal de 2018, em uma etapa importante na campanha do Partido Republicano para fazer uma grande reforma tributária no país.

Uma resolução orçamentária aprovada pela Câmara e pelo Senado deve levar ao processo chamado de “reconciliação”, por meio do qual o Partido Republicano pode aprovar um projeto orçamentário no Senado sem precisar dos votos do Partido Democrata. O documento final fornecerá os parâmetros para a reforma orçamentária.

Os republicanos têm se dividido sobre o orçamento, com alguns deles pressionando por mais gastos em defesa e os conservadores defendendo corte de gastos em outras áreas. Os republicanos querem um orçamento equilibrado até o fim da década sem aumentar impostos, um objetivo que exige uma combinação de corte de gastos e projeções de crescimento forte.

O comitê não liberou o rascunho da resolução nem detalhes sobre a sessão. Tampouco está claro se os republicanos resolveram disputas internas sobre o orçamento ou quando pretendem votar a questão na Câmara.

Os republicanos do Senado prepararão seu próprio projeto de Orçamento e as duas Casas terão de aprovar resoluções idênticas a fim de começar o processo de reconciliação para a política tributária. Isso pode demorar semanas ou mesmo meses e é improvável que a Câmara e o Senado cheguem a um acordo antes que o Congresso entre em recesso em agosto. Fonte: Dow Jones Newswires.