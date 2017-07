Boa Vista SCPC: índice de recuperação de crédito tem queda de 1,1% no 1º semestre

O índice de recuperação de crédito no Brasil registrou queda de 1,1% no primeiro semestre em relação a igual período de 2016. O dado é da Boa Vista SCPC e foi obtido a partir da quantidade de exclusões dos registros de inadimplentes. Em 12 meses terminados em junho, houve retração de 1,4%. Em junho no confronto com maio, o recuo foi de 11,5%.

Por região, somente no Sul e no Sudeste do País houve aumento no indicador de recuperação de crédito, de 1,2% e 0,4%, respectivamente, no acumulado de 12 meses finalizados em junho. Nas demais, houve retração nessa base de comparação: Norte (-9,6%), Centro Oeste (-6,0%) e Nordeste (-3,9%).

A despeito dos resultados díspares, a Boa Vista SCPC ressalta que o quadro de inadimplência na economia mantém-se com poucas alterações. De acordo com a nota, o crescimento do fluxo de registros de consumidores inadimplentes nos últimos meses também permanece em níveis próximos da estabilidade.