Neve cai sobre cidades gaúchas; frente fria avança com força

Depois de um fim de semana relativamente quente no Rio Grande do Sul, a frente fria chegou com força total ao Estado no início desta segunda-feira, 17, e os primeiros flocos de neve foram registrados por volta das 10h na cidade serrana de Canela. As informações são da MetSul Meteorologia.

Na noite de domingo, 16, outros dois municípios gaúchos, Santana do Livramento e Pinheiro Machado, já haviam registrado pequenos flocos de neve.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizado na cidade de Campo Bom, no Vale dos Sinos, apontam que as temperaturas baixaram drasticamente dos 25,5°C para 7,5°C entre o domingo e esta segunda-feira.

A previsão é de que o frio se intensifique até a metade desta semana, com possibilidade de neve, ainda nesta tarde e noite nos municípios da Serra Gaúcha e da fronteira oeste do Estado.

Na primeira quinzena de junho, as cidades serranas de Caxias do Sul, Farroupilha, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula também foram contempladas com o fenômeno.