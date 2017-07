Aaron Carter, irmão mais novo do Backstreet Boy Nick Carter, foi preso no último sábado, 15, junto com sua namorada Madison Parker por dirigir veículo sob o efeito de álcool, posse de maconha e de apetrechos para uso de drogas. O cantor de 29 anos foi parado pela polícia em uma rodovia perto da cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, após oficiais perceberem que o carro estava sendo conduzido de forma irregular.

Carter pagou sua fiança e saiu da prisão no domingo, podendo responder em liberdade. Já sua namorada continua presa. Ele escreveu uma declaração no Twitter dando sua versão dos fatos, afirmando que a polícia agiu com truculência e que não estava com o veículo em movimento na hora da prisão. Também justificou que tem receita médica para o uso de maconha.

Nick falou sobre o caso no Twitter e foi criticado pelo irmão. “Se meu próprio sangue (Nick) se importasse comigo, por que não me ligou em vez de usar o momento para se promover? Não foi nada legal me chutar enquanto eu estava caído”, disse Aaron. Nick respondeu no mesmo dia: “Para o meu irmão: te amo e, caso você queira ajuda, estou aqui para te ajudar a melhorar”.