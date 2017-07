Quem espera pela segunda temporada da série 3% já pode comemorar: as gravações começam nesta segunda-feira, 17, conforme anunciou a Netflix em suas redes sociais.

Junto com a nova fase, que dá aos habitantes do Continente a chance de passarem pelo Processo rumo ao Maralto, vem um elenco renovado: as atrizes Maria Flor, Fernanda Vasconcellos e o ator Silvio Guindane farão parte da trama.