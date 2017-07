Etanol continua competitivo com gasolina apenas em SP e MT, afirma ANP

Os preços médios do etanol hidratado seguem competitivos com os da gasolina apenas em São Paulo e em Mato Grosso, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

O levantamento considera que o combustível de cana, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso. Em Mato Grosso, onde o etanol está mais competitivo, o combustível é vendido em média por 60,96% do preço da gasolina.

Em São Paulo a paridade está em 66,83%. Em dois Estados – Goiás, com paridade em 70,85% e Minas Gerais, em 70,77% – praticamente não há vantagem econômica para o uso de um combustível em relação ao outro.

A gasolina continua mais vantajosa principalmente em Roraima. Naquele Estado, onde não há fabricação de álcool e ainda há uma dificuldade logística para o recebimento do combustível das regiões produtoras. Com isso, o preço médio do etanol foi de R$ 3,675 o litro, mais caro que os R$ 3,461 por litro cobrados pela gasolina nos postos avaliados pela ANP.