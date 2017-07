Bovespa ronda estabilidade com vencimento de opções sobre ações

A Bovespa abriu rondando a estabilidade nesta segunda-feira, 17, influenciada pelos movimentos técnicos em função do vencimento de opções sobre ações na B3 nesta manhã. Às 10h30, o Ibovespa exibia leve alta de 0,01%, aos 65.444,56 pontos. Segundo operadores, no entanto, a tendência é de realização de lucros, depois de uma sequência de cinco pregões de ganhos, período em que o índice à vista acumulou valorização de 5,0%.

No exterior, as praças acionárias da Europa operam em leve queda nesta segunda, em dia de segunda rodada das negociações do Brexit, em Bruxelas. Já os índices futuros em Wall Street exibem alta moderada. Mais cedo, os mercados foram impulsionados por dados robustos da economia chinesa.