Morre, no interior de Minas, a mãe de José Dirceu

A mãe do ex-ministro José Dirceu, Olga Guedes da Silva, morreu aos 94 anos na madrugada desta segunda-feira, dia 17. Segundo nota de pesar divulgada pela Secretaria Nacional LGBT do PT, Olga morreu na cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais, onde morava.

A nota não divulgou o motivo da morte, mas a mãe do ex-ministro petista já estava com estado de saúde agravado. Dirceu estava há alguns dias na cidade, e, no último sábado, 15, o juiz federal Sérgio Moro autorizou sua permanência por mais uma semana para ficar com a mãe, após pedido da defesa. Dirceu cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica em Brasília.

“A Secretaria Nacional LGBT do PT envia nossos sentimentos de pesar ao Companheiro José Dirceu pelo falecimento de Dona Olga, sua mãe. Nossa solidariedade à família e aos amigos. Abraços da Militância LGBT”, diz a nota.