Mulher realiza sonho de cantar ‘Evidências’ no metrô de São Paulo

A atriz paulistana Zenaide Denardi tinha um desejo: cantar Evidências, de Chitãozinho e Xororó, no metrô de São Paulo. No último sábado, 15, ela mostrou como realizou esse sonho em um vídeo postado no Facebook.

No vídeo, ela começa dizendo: “Eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, mas estou aqui com meu coração aberto para vocês querendo mandar uma declaração de amor para um pessoa, então vou pedir para vocês, por favor, cantarem junto comigo uma música que todo mundo sabe cantar de trás para frente e de frente para trás”, e começa a cantar. O vídeo foi gravado em um trem da linha 2 – Verde do metrô.

No início, algumas pessoas ficam tímidas, mas, ao chegar no refrão, boa parte dos passageiros do vagão acompanha Zenaide nos versos da música. A publicação já conta com mais de 12 mil compartilhamentos e 921 mil visualizações.