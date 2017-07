Venezuela proíbe que ex-presidente do México Vicente Fox entre no país

O ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Samuel Moncada, disse no Twitter que o ex-presidente mexicano Vicente Fox é “persona non grata” em solo venezuelano e proibiu Fox de entrar no país por conspiração para promover a violência e a intervenção estrangeira.

No sábado, o ex-presidente do México viajou para a Venezuela com um grupo de ex-presidentes latino-americanos para mostrar apoio à consulta popular organizada pela oposição. Moncada não ofereceu evidências para sustentar suas acusações.

Segundo a oposição venezuelana, 7,1 milhões de pessoas compareceram às urnas no domingo, em uma votação simbólica do plano do presidente Nicolás Maduro de reescrever a Constituição do país, uma proposta que está aumentando as tensões internas, em uma país atingido pela escassez de alimentos e produtos básicos e por protestos contra o governo. Fonte: Associated Press.