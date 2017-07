China: produção industrial sobe 7,6% na comparação anual de junho

A produção industrial da China cresceu a um ritmo mais acelerado em junho, em uma mostra de robustez da segunda maior economia do mundo, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira, 17 (no horário local).

A produção industrial de valor agregado, que serve de prévia para o dado de crescimento econômico, cresceu 7,6% em junho na comparação anual. Em maio, a evolução na mesma base foi de 6,5%, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas do país. O número em junho foi superior à media de 6,5% apontada nas previsões de 14 economistas ouvidos pelo jornal The Wall Street Journal.

Na comparação mensal, a produção industrial cresceu 0,81% em junho, ante 0,51% no mês anterior.

Já os investimentos em ativos fixos em áreas urbanas da China cresceram 8,6% nos primeiros seis meses do ano, na comparação anual – mesmo ritmo observado no período de janeiro a maio. A expectativa dos economistas era de avanço de 8,4%.

As vendas no varejo, por sua vez, saltaram 11% em junho, na comparação anual – em maio, o indicador registrou 10,7%, mesmo valor da média das previsões dos economistas. Na comparação com o mês anterior, as vendas em junho cresceram 0,93%, ante avanço de 0,86% em maio.