Neste sábado (15/07), a praça Carlos Abondante, no bairro Santa Teresinha, ganhou um espaço revigorado. Em parceria com a construtora MBigucci, o equipamento ganhou roçagem, poda, pintura do mobiliário e das guias, novas plantas, lixeiras, dispenser para dejetos, placas de identificação, pista para passeio de cães e a grande novidade, o Wi-fi gratuito para acesso à internet no raio de 1 km.Para utilizar basta selecionar a rede Big Vizinhança MBigucci e se conectar.

Ainda para comemorar o grupo de ações, o local recebeu um mutirão de vacinação antirrábica para cães e gatos, esculturas de bexigas e brinquedos infláveis para as crianças, oficina de reciclagem e uma horta suspensa com garrafas PET, entrega de revistas educativas, além da distribuição de mudas de árvores para os presentes.

A ideia do programa é fazer com que o morador do local auxilie o município na fiscalização da área, ajudando a conservar a área verde ou praça. Os munícipes recebem na fachada da residência o Selo Verde, disponibilizando o contato direto com o Departamento de Manutenção de Praças e Áreas Verdes para que as demandas sejam atendidas. “A meta é trazer a população para dentro da praça para que ela usufrua do que é seu por direito. Já temos um bom números de parceiros, físicos ou jurídicos no programa Amigos da Praça”, comentou o vice-prefeito e secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Luiz Zacarias, ratificando o número de mais de 40 praças atendidas com as revitalizações em parceria.

O objetivo do programa Amigos da Praça é desburocratizar o acesso de pessoas físicas e jurídicas na conservação e manutenção de praças e áreas verdes. O modelo simplifica a documentação para a participação de pessoas físicas, sendo necessária, apenas, a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência. Para a iniciativa privada, como contrapartida, é disponibilizada uma imagem publicitária da empresa com nome e logo da mesma, ou no caso de pessoa física, o nome da pessoa consta na placa afixada na área verde.

Dentre as obrigações da empresa/pessoa amiga da praça estão a irrigação da área vegetada sempre que houver plantios ou em períodos de estiagem prolongada. As peças de mobiliário urbano seguirão padrão adotado pela Prefeitura, devendo obedecer critérios de preservação, aparência e condições de segurança.

“Esta parceria nesta praça faz parte do embelezamento dentro da cidade. Vamos cuidar deste local e pedimos a colaboração dos moradores para sempre estarem de olho, avisando a Prefeitura em caso de alguma necessidade, criando este elo de ligação. Agradeço ao Poder Executivo por esta ação e vamos manter esta praça viva”, garantiu Milton Bigucci, presidente da construtora MBigucci.