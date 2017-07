Blitz autua 15 motoristas em Diadema no teste do bafômetro

O Programa Direção Segura – ação coordenada pelo Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran) para a prevenção e redução de acidentes e mortes no trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com direção – autuou 15 pessoas em operações de fiscalização da Lei Seca realizadas entre a noite de sexta-feira (14) e a madrugada de sábado (15) em Diadema.

Durante as blitze, realizadas nas avenidas Presidente Kenedy e Piraporinha, foram aplicados, ao todo, 136 testes do etilômetro (popularmente conhecidos como bafômetro).

Quinze motoristas foram autuados por recusa ao teste do bafômetro terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70, além de responder a processo administrativo junto ao Detran para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.