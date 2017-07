O ginasta Arthur Zanetti (foto) disse que “está pronto” para o Campeonato Brasileiro, de 3 a 6 de agosto, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, e para buscar o seu espaço na seleção brasileira. O torneio nacional será a última seletiva da Confederação Brasileira de Ginástica para compor a equipe que disputará o 47º Mundial de Ginástica Artística, em Montreal, no Canadá, de 2 a 8 de outubro, a mais importante competição da temporada pós-olímpica. Ouro em Londres/2012 e prata no Rio/2016 nas argolas, o ginasta fez uma excelente apresentação no aparelho (nota 15.250), no Campeonato Estadual de Ginástica Artística, neste fim de semana (15 e 16/7), na Arena Caixa, em São Bernardo.

“Para o Brasileiro estamos prontos. No tempo que falta até lá é fazer o polimento, os ajustes para ter o menor desconto possível nas séries. É fazer a nossa parte para representar a equipe, defender São Caetano no Brasileiro, e ao mesmo tempo conseguir essa vaga na seleção”, disse Arthur, que além de vencer no aparelho em que é especialista, também disputou o solo e o salto.

“Eu fiz a série oficial das argolas, a mesma que vou apresentar no Brasileiro, e foi muito boa, A minha nota de partida foi 6.2. A série foi muito boa, com todos os elementos bem encaixados e ângulos muito bons. Gostei do salto também. Fazia tempo que eu não competia no salto. O solo foi muito bom no geral, mas na segunda diagonal, quando eu fiz o duplo, acabei abrindo um pouco cedo demais e tive uma queda. Eu ainda preciso ajeitar, mas no geral foi bem, fora a queda”, avaliou o ginasta, que ainda terá mais uma chance de testar suas séries em competição, nos Jogos Regionais representando São Caetano, nos dias 22 e 23 de julho, em São Bernardo.

Este ano, o Campeonato Brasileiro está valorizado porque será a última seletiva para compor a seleção brasileira que irá ao Mundial de Montreal. Depois do Brasileiro, Arthur Zanetti disputa o Pan-Americano de Especialistas em Lima, no Peru, de 10 a 12 de agosto.