Enchente mata pelo menos 8 no Arizona

Pelo menos oito pessoas morreram e outras estão desaparecidas após uma forte chuva repentina atingir uma área normalmente calma onde se pratica nado na Tonto National Forest, onde mais de 100 pessoas se abrigavam do calor do verão nessa região dos Estados Unidos, informaram autoridades neste domingo.

O local do incidente fica 160 quilômetros a nordeste de Phoenix. Algumas pessoas foram resgatadas vários quilômetros abaixo do local onde estavam na água. O Serviço Nacional de Meteorologia informou que há mais chuva prevista para a área.

Três corpos foram retirados da água no sábado e outros cinco neste domingo. Entre os mortos há pelo menos uma criança. Quatro pessoas foram resgatadas de helicóptero no sábado e levadas a hospitais, com hipotermia. Não está claro quantas pessoas ainda podem estar desaparecidas. Autoridades disseram que buscavam entre 10 e 12 pessoas. Fonte: Associated Press.