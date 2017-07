O ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o vice-líder do governo na Câmara, Darcísio Perondi (PMDB-RS), deixaram nesta noite o Palácio do Jaburu, onde estiveram reunidos neste domingo, 16, com o presidente Michel Temer. Os dois saíram sem falar com a imprensa. Torquato Jardim entrou no Jaburu pouco antes das 17h e, cerca de uma hora depois, Perondi também chegou.