Newgarden leva sorte e vence etapa da Indy; Castroneves é 8º e encosta no topo

O norte-americano Josef Newgarden contou com um pouco de sorte para vencer neste domingo a etapa do Canadá da Fórmula Indy. O piloto da Penske foi para os boxes pouco antes de uma bandeira amarela e, na volta, saltou da sétima para a primeira colocação. Depois, só precisou administrar a vantagem e receber a bandeirada na frente.

Foi a segunda vitória de Newgarden na temporada e a segunda dele na carreira em Toronto – a outra aconteceu em 2015. Um pouco atrás do norte-americano ficou o compatriota Alexander Rossi. O pódio foi completado pelo canadense James Hinchcliffe.

O brasileiro Hélio Castroneves fez uma boa corrida. Na largada, saltou da terceira posição para a liderança. Mas, ao contrário de Newgarden, ele deu azar na mesma bandeira amarela, causada por Tony Kanaan, na 22ª volta.

Castroneves, que ainda não havia parado, foi para os boxes e viu os outros carros que tinham acabado de fazer o pit stop ficar na sua frente. Com isso, terminou na oitava colocação e desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do campeonato.

A quarta colocação ficou com o norte-americano Marco Andretti, seguido pelo francês Simon Pagenaud. O norte-americano Ryan Hunter-Reay garantiu a sexta colocação, à frente do britânico Max Chilton. O norte-americano Graham Hall, em nono, e neozelandês Scott Dixon completaram o Top 10. Tony Kanaan voltou à pista após quebrar o bico de seu carro e terminou em 19º.

DISPUTA PELA LIDERANÇA – Após a etapa do Canadá, Dixon conseguiu se manter na primeira colocação do Mundial, com 423 pontos, mas agora tem apenas três de vantagem sobre Castroneves. Pagenaud aparece em terceiro, com 404.

Com a vitória, Newgarden também entrou na briga pelo título e agora aparece em quarto lugar, com 400 pontos, um a mais do que o australiano Will Power, que abandonou a prova por problema elétrico. A próxima etapa da Indy será em Mid-Ohio, no dia 30 de julho.