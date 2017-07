Cruzeiro e Flamengo empatam no Mineirão e desperdiçam chance de subir na tabela

Um empate que não ajudou. Cruzeiro e Flamengo têm muito pouco a comemorar, após o 1 a 1, na tarde deste domingo, diante de um público de mais de 43 mil torcedores no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O meia Éverton abriu o placar para os cariocas, mas o atacante Sassá deixou tudo igual no confronto válido pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na prática, o empate foi ruim, inclusive para os visitantes. Os mineiros viram cair a sequência de duas vitórias seguidas e ainda ocupam a sétima posição, com 21 pontos. O Flamengo perdeu a oportunidade de diminuir, pelo menos um pouco, a diferença para o líder Corinthians. Agora, tem 24 pontos, no quarto lugar, contra 36 dos corintianos.

Apesar do zero no placar, o primeiro tempo foi bastante movimentado. Os dois times não abriram mão de buscar o ataque, o que deixou o duelo muito agradável. O melhor lance do Cruzeiro aconteceu logo aos sete minutos. O meia Thiago Neves matou no peito dentro da área, mas chutou fraco nas mãos do goleiro Thiago.

O Flamengo também teve sua chance de abrir o marcador. O meia Éverton recebeu do atacante Guerrero na área e bateu cruzado. A bola saiu tirando tinta da trave direita do goleiro Fábio, que já estava batido no lance.

Os dois gols saíram apenas na segunda etapa. Os cariocas conseguiram sair na frente aos oito minutos. O lateral Rodinei recebeu de Guerrero e cruzou para a área. Éverton apareceu com liberdade na segunda trave e cabeceou, sem chances de defesa para Fábio.

O empate não demorou muito a acontecer. Aos 14 minutos, apenas um após entrar em campo, o atacante Sassá recebeu passe do lateral Diogo Barbosa e tocou na saída do goleiro Thiago. Depois dos gols, o ritmo do jogo caiu um pouco. Nem mesmo as alterações efetuadas pelos dois treinadores foram suficientes para a mudança no placar.

Na próxima quinta-feira, às 19h30, o Cruzeiro volta a campo para enfrentar o Fluminense, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ). Enquanto isso, o Flamengo encara o Palmeiras, na quarta-feira, às 21h45, no Luso Brasileiro, no Rio.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 1 X 1 FLAMENGO

CRUZEIRO – Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Ariel Cabral, Lucas Silva (Nonoca), Thiago Neves, Élber (Sassá) e Alisson; Rafael Sóbis (Rafael Marques). Técnico: Mano Menezes.

FLAMENGO – Thiago; Rodinei, Réver, Rafael Vaz e Renê; Márcio Araújo, Cuéllar (Macuello), Éverton Ribeiro (Geuvânio), Diego (Berrío) e Éverton; Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

GOLS – Éverton, aos oito, e Sassá, aos 14 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS – Lucas Silva, Rafael Sóbis, Sassá, Lucas Romero (Cruzeiro); Geuvânio (Flamengo).

RENDA – R$ 1.349.516,00.

PÚBLICO – 39.976 pagantes (43.480 torcedores ao total).

LOCAL – Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).