No Rio, moradores interditam avenida Brasil

Moradores da favela Parque União, na zona norte do Rio, interditaram neste domingo, 16, com objetos em chamas as pistas nos dois sentidos da Avenida Brasil, principal via de acesso à cidade. O local é parte do Complexo da Maré, uma das regiões do município mais marcadas por violência promovida por criminosos. Não há informação oficial sobre o motivo do protesto.

A interdição ocorreu na altura da Ilha do Governador, na zona norte. A manifestação começou por volta das 16h, mas, cerca de meia hora depois, com a chegada da Polícia Militar, o trânsito foi liberado. Ainda assim, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, no meio da tarde, informava que o tráfego estava lento na região e sugeria que os motoristas optassem por outra via, a Linha Vermelha.