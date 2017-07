Na noite do último sábado, 15, a gaúcha e professora de inglês Dafny Zanquetta (foto), de 26 anos, foi eleita Miss Tattoo Week SP 2017. O evento, que acontece no Expo Center Norte, na capital paulista, e atrai milhares de pessoas interessadas em tatuagem, termina neste domingo, 16.

Dafny ficou na primeira colocação, segundo os critérios dos jurados, que são: estilo, atitude, personalidade, envolvimento com a arte e, claro, tatuagens – muitas tatuagens. Em sua apresentação, ela entrou no palco ao som de reggaeton e pedalando uma bicicleta “lowrider”.

No Facebook, Zanquetta comemorou, posando com a tradicional faixa de miss. “Muito obrigado pelo apoio de todos, em especial à galera do @otravida_lowriderclub, que acreditou na ideia e me ajudou a concretizar o desfile como imaginei!”