O britânico Sam Bird, da DS Virgin Racing, confirmou o bom momento na Fórmula E e venceu a segunda etapa de Nova York neste domingo. No sábado, ele já havia subido no degrau mais alto do pódio no mesmo local.

A segunda colocação ficou com o sueco Felix Rosenqvist, da equipe Mahindra, enquanto o terceiro lugar foi obtido pelo seu companheiro de time, o alemão Nick Heidfeld. O brasileiro Lucas di Grassi (foto) terminou em quinto lugar e diminuiu para 10 pontos a distância em relação ao líder, o suíço, Sebastien Buemi.

O primeiro colocado da tabela de classificação optou por não disputar as duas etapas de Nova York para correr as 6 Horas de Nürburing, na Alemanha. Com isso, permaneceu com 157 pontos, enquanto o brasileiro agora tem 147.

Faltam duas provas para o término do campeonato e cada vitória garante 25 pontos. As duas próximas corridas da Fórmula E acontecerão em Montreal, no Canadá, nos dias 29 e 30 de julho.

Substituto de Buemi em Nova York, o francês Pierre Gasly terminou na quarta colocação. Ele deixou o pódio escapar quase na linha de chegada ao bater no muro. Atrás de Buemi, em sexto, ficou o francês Nicolas Prost.

A sétima colocação terminou com o também francês Tom Dillmann, à frente do compatriota Jean-Éric Vergne. O holandês Robin Frijns foi o nono e o belga Jérôme d’Ambrosio fechou o Top 10. O brasileiro Nelsinho Piquet ficou apenas na 16ª posição e mais uma vez não pontuou – no sábado, ele terminou em 14º.