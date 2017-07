Valencia confirma acerto do goleiro Diego Alves com o Flamengo

O Valencia confirmou neste domingo a negociação do goleiro Diego Alves com o Flamengo. O clube espanhol divulgou um comunicado em seu site oficial para informar que o acordo havia sido sacramentado.

“O Valencia CF fechou neste domingo um acordo com o CR Flamengo para a transferência em definitivo dos direitos do goleiro Diego Alves ao clube brasileiro”, informou. O time espanhol, no entanto, não entrou em detalhes sobre valores e tempo de contrato.

Diego Alves está com 32 anos e realizará exames médicos antes de assinar com o time rubro-negro. Até pouco antes do início do jogo que o time faria contra o Cruzeiro, marcado para começar às 16 horas deste domingo, a diretoria do Flamengo ainda não havia confirmado oficialmente a contratação. Estima-se que o clube pagaria cerca de 300 mil euros (pouco mais de R$ 1 milhão) por um contrato com duração de três anos.

O jogador está em Ribeirão Preto, de férias, e deve vir ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira. O Valencia teria aceitado a proposta a pedido de Diego Alves, que optou por retornar ao futebol brasileiro de olho em uma vaga na seleção para a Copa do Mundo de 2018.

Revelado pelo Atlético-MG em 2005, Diego Alves deixou o Brasil dois anos mais tarde para atuar pelo Almería, da Espanha. Em 2011 foi negociado com o Valencia, quando chamou a atenção por defender pênaltis.

Na última temporada, ele bateu o recorde de mais pênaltis defendidos no Campeonato Espanhol. Foram seis durante a competição, superando Pepe Reina e Manzanedo – cada um chegou a pegar cinco. Na história da competição, já pegou 17.

Diego Alves ainda é uma pedra no sapato de Cristiano Ronaldo. De quatro cobranças do craque português, o brasileiro defendeu três, um aproveitamento de 75%. Pelo Valencia, foram 52 pênaltis batidos contra ele. Diego Alves tomou 25 gols e defendeu 25 cobranças. Ainda teve uma bola na trave e outra no travessão.