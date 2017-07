Advogado de Trump diz que não havia ilegalidade no encontro com russo

O advogado do presidente Donald Trump disse que não havia nada ilegal no encontro entre o filho mais velho de Trump e um advogado russo, durante a campanha presidencial do ano passado.

O desejo de Donald Trump Jr. de se encontrar com o advogado na expectativa de receber informações sobre a candidata democrata Hillary Clinton levantou novas dúvidas sobre uma possível combinação entre a campanha de Trump e a Rússia.

O advogado do presidente, Jay Sekulow, defendeu Trump e seu filho, em uma série de aparições neste domingo, em cinco redes de televisão. Ele disse repetidamente que nada na reunião violou a lei.

Além de Trump Jr., outros que participaram da reunião de junho de 2016 foram o genro do Trump, Jared Kushner e Paul Manafort, que desempenharam papéis importantes na campanha. Fonte: Associated Press.