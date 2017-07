Massa polar pode fazer nevar no sul do Brasil esta semana

A massa de ar polar que provocou a maior nevasca desde 1971 em Santiago deve chegar ao Brasil no início desta semana.

O frio retorna nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e há previsões de friagem até no sul da Região Norte, indica o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET). O instituto não descarta a possibilidade de neve nas serras gaúcha e catarinense na segunda e na terça-feira.

A Metsul Meteorologia aponta temperaturas abaixo de zero em quase todos os municípios do Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre. O Climatempo alerta ainda para o risco de geada na Região Sul e até no Mato Grosso do Sul.

O INMET prevê que o frio deve perder força no decorrer da semana.