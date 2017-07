O Água Santa venceu a primeira partida neste sábado (15/07) pela terceira rodada da Copa Paulista. O time saiu perdendo para o Santos, mas conseguiu se recuperar e conquistou uma bela vitória por 3 a 1, jogando no no Distrital do Inamar.

A vitória coloca o Água Santa provisoriamente na vice-liderança do Grupo 3 com cinco pontos, mesma pontuação do líder Nacional, mas perde no saldo de gols (5 a 2). O Santos, por sua vez, ocupa a sétima e penúltima posição com apenas um ponto.

Na terça-feira, às 20h, o Água Santa encara o São Caetano no Anacleto Campanella sem o lateral Zeca, que levou o terceiro cartão amarelo.