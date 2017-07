Lewis Hamilton (foto) completou o domínio no GP da Inglaterra neste domingo. Mais veloz no sábado, ele brilhou de novo neste domingo ao vencer de ponta a ponta, com ampla vantagem sobre os rivais. Cravou ainda a volta mais rápida diante da fanática torcida inglesa no tradicional circuito de Silverstone. No fim, ainda contou com um problema no carro de Sebastian Vettel, reduzindo para apenas um ponto a vantagem do alemão na liderança da temporada 2017 da Fórmula 1.

Hamilton chegou aos 176 pontos, contra 177 de Vettel, que desperdiçou grande chance de ampliar a vantagem na ponta. Na última volta, um pneu furado o tirou do pódio. Ele garantia o terceiro lugar justamente em razão de outro pneu furado do finlandês Kimi Raikkonen, seu companheiro de Ferrari. Mas acabou somente na 7ª colocação.

O azar da equipe italiana facilitou ainda mais o triunfo da Mercedes. O finlandês Valtteri Bottas, que largou em 9º, herdou a segunda colocação. Raikkonen ainda conseguiu terminar em terceiro. Com o resultado, Bottas segue em terceiro no campeonato, com 154 pontos. O brasileiro Felipe Massa finalizou as 51 voltas do traçado inglês no 10º posto.

Com sua quarta vitória consecutiva em Silverstone, Hamilton empatou com o compatriota Jim Clark e com o francês Alain Prost como os maiores vencedores do circuito inglês. Os três somam cinco vitórias cada.

A CORRIDA – Depois da surpreendente e arriscada largada de Bottas na Áustria, Hamilton foi mais cauteloso neste domingo. Raikkonen chegou a ameaçá-los nos primeiros metros, mas logo o inglês sustentou com firmeza a primeira posição. O mesmo não aconteceu com Vettel, saindo da terceira posição. Ele foi superado por Verstappen antes de completar a primeira volta. No pelotão intermediário, Massa fez uma de suas melhores largadas do ano. Ele saiu de 14º para o 10º posto.

Exibindo grande rendimento com sua Mercedes, Hamilton não demorou para abrir vantagem. E nem mesmo a entrada do safety car nas primeiras voltas, em razão de batida entre os carros da Toro Rosso, impediu o piloto da casa de despontar com facilidade – no incidente, Daniil Kvyat, depois punido, acertou Carlos Sainz, que deixou a corrida.

Passado o safety car, o GP da Inglaterra teve com principal atrativo na primeira metade da prova o duelo entre Vettel e Verstappen pelo quinto lugar. O alemão fez boas investidas, mas não teve sucesso. Precisou esperar pela primeira parada nos boxes para superar o holandês da Red Bull. Prejudicado por um pit stop mais lento, Verstappen voltou em 6º, na 20ª volta.

Na liderança, Hamilton parou na 25ª volta para colocar pneus macios. Voltou em primeiro, quase perdendo a posição para Bottas. O finlandês, vencedor da última corrida, tirou vantagem de uma parada tardia para se aproximar dos líderes. Ele largou em nono, após perder posições no grid por punição à equipe, mas escalou rapidamente o pelotão para encostar em Hamilton.

Ao parar, no entanto, abriu caminho para Raikkonen e Vettel retomarem suas posições, logo atrás do líder da prova. Na 37ª volta, Hamilton tinha quase 12 segundos de vantagem sobre o finlandês da Ferrari. A cinco giros do fim, o inglês reduziu o ritmo por conta de bolhas nos pneus. A vantagem caiu para 10 segundos, nada que tirasse o amplo favoritismo do piloto da casa.

Protagonista do melhor confronto da primeira metade da prova, Vettel também foi o destaque da segunda. Desta vez o rival foi Bottas, que levou a melhor e ficou com o terceiro posto, na 44ª volta, ao fazer segura ultrapassagem.

O finlandês, com grande crescimento ao longo da corrida, ainda contou com a sorte no final. Raikkonen sofreu um furo no pneu dianteiro direito e precisou correr aos boxes para fazer a troca. Bottas, ainda, pulou para o segundo lugar.

Não foi a única ajuda do acaso à Mercedes. Vettel, logo após assumir o terceiro posto, com a parada extra de Raikkonen, também sofreu com problema no carro. O pneu dianteiro esquerdo furou e ele quase ficou pelo caminho. A duras penas, conseguiu terminar a prova na 7ª colocação.

Vettel foi superado até por Daniel Ricciardo, um dos grandes destaques da prova. O australiano da Red Bull havia sofrido punição no sábado, pela troca da caixa de câmbio fora do planejamento. Largou em penúltimo. Porém, fazendo bela corrida de recuperação, passou pela bandeirada em 5º lugar.

Felipe Massa, que chegou a aparecer em 8º, caiu para o 11º lugar após fazer sua parada. Cruzou a linha de chegada em 10º, sem conseguir desenvolver mais com sua Williams. Seu companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll, terminou a prova em 16º.

Os pilotos da Fórmula 1 voltam para a pista daqui a duas semanas para a disputa do GP da Hungria. A corrida em Budapeste está marcada para o dia 30. Será a última etapa antes do recesso do verão europeu. A prova seguinte será somente em 27 de agosto, na Bélgica.

Confira a classificação final do GP da Inglaterra:

1.º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1h21min27s430

2.º – Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), a 14s063

3.º – Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), a 36s570

4.º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 52s125

5.º – Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), a 1min05s955

6.º – Nico Hülkenberg (ALE/Renault), a 1min08s109

7.º – Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), a 1min33s989

8.º – Esteban Ocon (FRA/Force India), a 1 volta

9.º – Sergio Pérez (MEX/Force India), a 1 volta

10.º – Felipe Massa (BRA/Williams), a 1 volta

11.º – Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), a 1 volta

12.º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1 volta

13.º – Romain Grosjean (FRA/Haas), a 1 volta

14.º – Marcus Ericsson (SUE/Sauber), a 1 volta

15.º – Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), a 1 volta

16.º – Lance Stroll (CAN/Williams), a 1 volta

17.º – Pascal Wehrlein (ALE/Sauber), a 1 volta

Não completaram a prova:

Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso)

Jolyon Palmer (ING/Renault)

Fernando Alonso (ESP/McLaren)