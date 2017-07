Trump critica imprensa e Hillary Clinton no Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer críticas sobre Hillary Clinton no Twitter. Ele publicou nesta manhã: “Hillary Clinton pode ilegalmente levar as perguntas para o debate e deletar 33 mil mensagens de email e meu filho Don está sendo desprezado pela imprensa ‘fake news’?”

Em uma crítica à imprensa, Trump escreveu: “Com todas as suas falsas fontes anônimas e relatórios altamente tendenciosos e até fraudulentos, #Fake News está distorcendo a democracia no país”.

Trump também agradeceu no Twitter as pessoas que demonstraram apoio a ele, que “superaram de longe” os manifestantes, no sábado, durante o Women’s US Open. “Muito legal!”

Escreveu ainda: “Obrigado ao ex-assessor de campanha Michael Caputo por ter dito com tanta força que não houve conspiração russa em nossa campanha vencedora.”