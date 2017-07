Evento aborda vida e obra de Clementina de Jesus

O Centro de Pesquisa e Formação do Sesc presta homenagem a Clementina de Jesus durante este mês, com ciclo de debates e bate-papo musical sobre uma das grandes damas do samba. No dia 22, das 14h às 18h, a antropóloga e socióloga Kelly Adriano de Oliveira, e os professores Dmitri Cerboncini Fernandes e Joanice Conceição discutem a obra da homenageada. No dia 29, das 16h às 18h, a cantora Adriana Moreira participa da série Prosas Musicais, em que fala de sua pesquisa sobre a vida e a obra da sambista, e o processo criativo do espetáculo O Cantar Afro-brasileiro de Clementina de Jesus por Adriana Moreira. No dia 22, os ingressos saem de R$ 9 a R$ 30; no dia 29, a entrada é grátis, mediante inscrição. Fica na R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4.º andar, tel.: 3254-5600.