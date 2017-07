Pai e principal conselheiro do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o vereador pelo Rio de Janeiro Cesar Maia (DEM) disse, por e-mail, que “por enquanto” não vê possibilidade de afastamento do presidente Michel Temer do cargo, mas considera a possibilidade se o peemedebista for alvo de uma segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República. Cesar está em viagem ao exterior.