Oito pessoas morrem após queda de parede de estádio no Senegal

Ao menos oito pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridos após um colapso da parede do estádio na capital do Senegal, Dacar, após briga entre torcedores rivais, relataram testemunhas.

O porta-voz do governo, Seydou Gueye, condenou a violência neste domingo, informando que as autoridades levaram os feridos a hospitais nos arredores de Dacar. O governo também anunciou a proibição de atividades esportivas e culturais durante a campanha legislativa que conduzirá às eleições parlamentares no dia 30 de julho.