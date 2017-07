Bird vence em Nova York pela Fórmula E; Di Grassi fica em 4º e encosta no líder

Depois de largar em quarto lugar, o britânico Sam Bird, da DS Virgin Racing, venceu neste sábado a primeira das duas corridas em Nova York da Fórmula E, a oitava etapa do campeonato disputado com carros elétricos. Foi o primeiro triunfo de Bird na temporada.

A segunda colocação ficou com o francês Jean-Eric Vergne e o terceiro lugar no pódio foi para o também francês Stéphane Sarrazin. O brasileiro Lucas di Grassi terminou em quarto, foi a 137 pontos na classificação e diminuiu para 20 pontos a distância em relação ao líder do campeonato.

O suíço Sebastien Buemi é o primeiro na tabela de classificação e optou por não correr em Nova York para disputar as 6 Horas de Nurburgring. Seu substituto na prova no circuito de rua no bairro do Brooklin foi o francês Pierre Gasly, que terminou em sétimo.

O francês Loic Duval terminou a corrida deste sábado em quinto, à frente do britânico Oliver Turvey. A oitava colocação ficou com francês Nicolas Prost, seguido pelo holandês Robin Frijns. O norte-irlandês Adam Carrol fechou o Top 10. O brasileiro Nelsinho Piquet, que chegou a estar na sexta posição, teve uma queda de rendimento na parte final da corrida e terminou em 11º lugar.

A segunda corrida da rodada dupla em Nova York acontecerá neste domingo e Di Grassi tem a oportunidade de assumir a liderança, pois a vitória vale 25 pontos.