Doria pede saída de Aécio da presidência do PSDB e mudanças na executiva

Os prefeitos de São Paulo, João Doria, e São Bernardo, Orlando Morando, defenderam nesse sábado, 15, que o senador Aécio Neves deixe em caráter definitivo a presidência do PSDB e que o partido mude a configuração da direção executiva da legenda.

Os tucanos falaram sobre o tema após participarem da 29ª edição do programa “Cidade Linda’ em uma rua na divisa entre as duas cidades.

“Defendo que o senador Tasso Jereissati seja o presidente efetivo, desde já. E que ele conduza uma convenção nacional em agosto, em Brasília, abrindo espaço para a nova geração de prefeitos da ‘onda azul’ de 2016. Os prefeitos tucanos não têm nenhuma representação no diretório nacional. Isso não é correto”, disse Doria.

Em seguida, o prefeito da capital “delegou” ao colega Orlando Morando a representação dos prefeitos tucanos na executiva da legenda. “Deleguei nossa representação ao Orlando Morando, que será um grande representante dos prefeitos brasileiros”.

Aécio Neves foi afastado da presidência após a divulgação de um áudio no qual foi flagrado pedindo R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, da JBS, para pagar custos de sua defesa no caso da Lava Jato.

O senador cearense Tasso Jereissati assumiu então o comando do partido, mas de forma interina. “Aécio terá a grandeza de saber que não dá mais para ocupar a presidência do partido. O PSDB está em dívida com a sociedade” , completou Morando.

Ele e Doria vão agora conversar com os prefeitos tucanos de Manaus, Arthur Virgilio, e Porto Alegre, Nelson Marchezan, para selar o acordo sobre a nova estrutura da executiva.