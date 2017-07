Nevasca rara atinge Santiago e deixa mais de 200 mil sem energia

Uma forte nevasca incomum atingiu a capital do Chile, Santiago, neste sábado, causando a interrupção de energia a mais de 202 mil clientes, quedas de árvores e paralisação de alguns serviços.

De acordo com a Direção Meteorológica do Chile, a nevasca atingiu grande parte da capital, na região metropolitana, onde comunas como Pedro Aguirre Cerda, Florida, Ñuñoa e Providencia acordaram sob uma camada rara de neve, de cerca de 10 centímetros, de acordo com o jornal chileno La Nación.

Grande parte da cidade ficou sem fornecimento de energia elétrica, que ainda não foi restaurada em certos pontos nas comunas de Ñuñoa, Providencia e Peñalolén. Ao todo, 202 mil clientes ficaram sem energia, um total de 1.800.000 usuários dos 33 municípios na Região Metropolitana.