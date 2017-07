De saída do Santos, Thiago Maia desfalca o time; Vanderlei também fica fora

O Santos terá desfalques de peso no duelo com o Vasco, domingo, no Engenhão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o técnico Levir Culpi divulgou a lista de relacionados para o duelo e não incluiu o volante Thiago Maia, que está de saída do clube, e o goleiro Vanderlei, lesionado.

Nos últimos dias, a diretoria do Santos recebeu uma oferta milionária do Lille, da França, por Thiago Maia. E as negociações para vendê-lo estão avançadas. Por isso, a comissão técnica optou por não relacioná-lo para o confronto com o Vasco. Assim, como Renato está lesionado, o Santos vai enfrentar o Vasco com uma dupla de volantes formada por dois reservas: Leandro Donizete e Alison.

Além disso, o Santos não poderá contar com os goleiros Vanderlei e Vladimir, ambos lesionados. Titular absoluto da meta santista, Vanderlei sofreu uma lesão na nádega esquerda durante o jogo da última quarta-feira, a vitória sobre o Atlético Mineiro, e não tem condições de jogo.

Para piorar a situação do Santos, Vladimir, o reserva imediato de Vanderlei, sofreu uma entorse no joelho esquerdo no treinamento de quinta-feira do time e também será desfalque. Com isso, Levir vai recorrer a João Paulo e John, ambos da base do clube, para o duelo com o Vasco.

Em compensação, Copete e Lucas Lima, que cumpriram suspensão automática no duelo com o Atlético Mineiro, estão de volta ao time. Assim, o Santos deve entrar em campo com a seguinte formação: João Paulo; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison, Leandro Donizete e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Kayke.

O atacante Nilmar, recém-contratado pelo Santos, ainda realiza trabalhos físicos para ficar à disposição de Levir, assim como os zagueiros Gustavo Henrique e Luiz Felipe, recém-recuperados de graves lesões. Por isso, eles estão fora da lista de relacionados.

Além disso, Vitor Bueno operou o joelho direito e só voltará a jogar em 2018, enquanto Caju sofreu recentemente uma lesão de grau 1 na panturrilha esquerda. Ele também interessa ao Lille e pode deixar o clube.

Confira a lista de relacionados do Santos para o jogo com o Vasco:

Goleiros: João Paulo e John

Laterais: Daniel Guedes, Matheus Ribeiro e Orinho

Zagueiros: David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo

Meio-campistas: Alison, Jean Mota, Leandro Donizete, Lucas Lima, Rafael Longuine, Vecchio e Yuri.

Atacantes: Bruno Henrique, Copete, Kayke, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández.