Departamento de Justiça dos EUA pede suspensão de nova decisão sobre proibição de viagem

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu ao Supremo Tribunal para suspender uma decisão de um juiz que modifica a proibição de viagem da administração do presidente americano, Donald Trump, sobre imigrantes de seis nações de maioria muçulmanas.

O departamento arquivou o pedido de requerimento no Supremo Tribunal neste sábado, enquanto o tribunal considera o apelo de uma decisão de um juiz federal do Havaí.

Na quinta-feira, o juiz distrital Derrick Watson ordenou ao governo que permitisse que os refugiados trabalhem formalmente com uma agência de reassentamento nos Estados Unidos. Seu pedido também expandiu amplamente a lista de relacionamentos familiares dos EUA que os refugiados e visitantes de seis países de maioria muçulmana podem usar para obter no país, incluindo avós e netos.

Na noite de sexta-feira, o Departamento de Justiça apresentou um argumento da decisão de Watson, dizendo que a interpretação do juiz da decisão da Suprema Corte “esvazia a decisão de significado do tribunal, pois engloba não apenas membros próximos de uma família, mas praticamente todos os membros da família. Fonte: Associated Press