Australiano vence etapa e Froome retoma camiseta amarela na Volta da França

Dono de três títulos da Volta da França, o ciclista britânico Chris Froome retomou a camiseta amarela ao fim da 14ª etapa da tradicional competição, disputada neste sábado. Ele desbancou o italiano Fabio Aru na liderança geral da prova ao terminar a etapa na 7ª colocação, contra a 30ª do rival.

A vitória na etapa ficou com o australiano Michael Matthews, da equipe Sunweb. Ele chegou na frente ao finalizar o trecho de 181,5 quilômetros em 4h21min56s, entre Blagnac e Rodez. Para vencer, ele deixou para trás o belga Greg Van Avermaet, da equipe BMC. Ele foi campeão olímpico no ciclismo de estrada no Rio de Janeiro, no ano passado.

O norueguês Edvald Boasson Hagen, da Team Dimension Data, terminou na terceira colocação, à frente do belga Philippe Gilbert, da Quick-Step Floors. O australiano Jay McCarthy, da BORA-hansgrohe, chegou em quinto lugar. E o italiano Sonny Colbrelli, da Bahrain-Merida, foi o sexto colocado.

Chris Froome, da Team Sky, chegou logo atrás deles, a um segundo do vencedor da etapa. Ele e os demais deixaram Fabio Aru, da Astana, para trás no trecho final, de 500 metros, na íngreme subida de Cote de Saint Pierre, já em Rodez. O italiano perdeu contato com os líderes da prova e acabou cruzando a linha de chegada 25 segundos atrás de Michael Matthews.

Com o resultado, Froome recuperou a camiseta amarela, que havia perdido para Aru na quinta-feira. “Foi uma grande surpresa hoje. Preciso agradecer aos meus companheiros de equipe, que lideraram o trajeto até os 10 quilômetros finais. Na subida final, fizemos toda a diferença em comparação aos outros favoritos. Cada segundo conta nesta prova”, comemorou Froome.

Na classificação geral, o ciclista britânico soma 59h52min09s, com vantagem de 18 segundos sobre Aru. Logo atrás vem o francês Romain Bardet (equipe AG2R La Mondiale), com 23 segundos de desvantagem para o italiano. O colombiano Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac)está em quarto e o espanhol Mikel Landa (Tem Sky) ocupa o quinto posto.

Favoritos antes do início da competição, o colombiano Nairo Quintana e o espanhol Alberto Contador seguem afastados dos líderes. O ciclista da Movistar está em oitavo lugar geral, enquanto o atleta da Trek-Segafredo é o décimo colocado na disputa até agora.

A próxima etapa da Volta da França será disputada neste domingo. Os ciclistas vão percorrer um trecho de 189,5 quilômetros entre Laissac-Sévérac l’Église e Le Puy-en-Velay. Na segunda-feira, eles terão o segundo dia de folga durante esta edição da prova.