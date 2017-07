Mais um PM é morto no Rio e número chega a 87 neste ano

Um cabo da Polícia Militar foi morto ao reagir a um assalto no bairro do Grajaú, zona norte do Rio, no final da noite de sexta-feira, 14. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o PM Cleber de Castro Xavier Junior, de 28 anos, foi atingido durante uma troca de tiros com dois criminosos que estavam em uma motocicleta. Um dos homens, Vagner da Silva Rodrigues, de 23 anos, também foi ferido e morreu.

Cleber de Castro foi encontrado por policiais militares ferido dentro do carro. Ele foi socorrido para o Hospital Federal do Andaraí, também na zona norte, mas não resistiu.

Os policiais identificaram que a motocicleta dos assaltantes era roubada e testemunhas relataram que a dupla roubava pedestres na região.

Cleber de Castro era baseado no 20º Batalhão da Polícia Militar (Mesquita). O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

De acordo com a Polícia Militar, neste ano, já chega a 87 o número de PMs mortos em decorrência da violência. Deste total, 17 foram mortos enquanto estavam em serviço, 53 de folga, e 17 eram reformados. Já PMs feridos são 290 neste ano – 206 estavam em serviço.