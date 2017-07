Manifestante é preso durante protesto na frente da casa de Doria

Ao menos uma pessoa foi presa durante uma manifestação realizada na manhã deste sábado (15), na frente da casa do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB). O jovem foi encaminhado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) ao 78º Distrito Policial (Jardins) por supostamente ter cometido dano ao patrimônio público. Segundo os organizadores, a prisão aconteceu no momento da dispersão.

Em vídeo publicado no Facebook pelo Levante Popular da Juventude, organizador da manifestação, é possível ver o momento em que o rapaz é segurado pelas pernas por membros da GCM. No vídeo, os guardas citam que imagens teriam captado o momento em que o rapaz supostamente pichou um muro da casa do prefeito.

Com início por volta das 10 horas, a manifestação é contrária aos pacotes de concessões e privatizações da gestão Doria. No local, os jovens seguravam uma faixa com a frase “Doria, SP não está à venda”.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, Doria somente se manifestará sobre o ocorrido em coletiva. Por volta das 11h30, não havia mais manifestantes em frente à residência.

Segundo a organização, o militante foi escolhido aleatoriamente pela GCM, sem haver provas do ato. Assessora do movimento, Natali Santiago estima que cerca de 200 pessoas participaram da manifestação, que reunia jovens e estudantes contrários à política de privatizações, concessões e modificação do passe livre do governo.

“Foi a abordagem truculenta, entraram puxando, agredindo o militante sem dar explicação”, afirmou Natali Santiago.