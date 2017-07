Após sofrer acidente com quadriciclo na noite de ontem (14), o cantor Zeca Pagodinho (foto) recebeu alta da equipe médica do hospital Caxias D’Or, na Baixada Fluminense, na manhã deste sábado (15). Zeca já está em casa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e sua agenda de shows está mantida, segundo sua assessoria de imprensa.

Morador em um sítio no distrito de Xerém, na cidade de Duque de Caxias (RJ), o cantor passeava de quadriciclo nas proximidades da sua residência, quando tombou ao tentar fazer um retorno em uma praça, por volta das 22h de ontem.