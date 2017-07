Com ajuda da chuva, o inglês Lewis Hamilton desbancou o finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de Mercedes, e o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, para faturar a pole position do GP da Inglaterra, neste sábado. O piloto da casa contou com a pista molhada para obter a sexta pole do ano e fazer a festa da torcida presente no tradicional circuito de Silverstone.

A reação dos fãs contrastou com as críticas que Hamilton recebeu ao longo da semana por ficar de fora de grande evento organizado pelos novos donos da Fórmula 1, no centro de Londres, na quarta. Mesmo sendo piloto local, ele foi o único de todo o grid a não comparecer ao encontro com os fãs nas ruas londrinas.

O “perdão” da torcida foi conquistado com uma grande performance nas três sessões do treino classificatório deste sábado. Hamilton, que liderou o último treino livre, no início do dia, cravou o tempo de 1min26s600 para obter a 67º pole da carreira, ficando a apenas uma do alemão Michael Schumacher, recordista absoluto. O inglês ainda se igualou às cinco poles de Jim Clark, que era então o recordista de Silverstone.

Depois do piloto da casa, vice-líder da temporada, vieram os carros da Ferrari no treino deste sábado. O finlandês Kimi Raikkonen vai largar em segundo, após obter o tempo de 1min27s147. E Vettel, líder do campeonato, sairá em terceiro, com 1min27s356.

Vencedor do GP da Áustria no domingo passado, o finlandês Valtteri Bottas esteve aquém do esperado neste sábado. Em ascensão na temporada, ele fora o mais rápido nos treinos livres de sexta. Mas, na classificação, não passou do quarto posto, com 1min27s376. Para piorar, ele sofreu punição por trocar a caixa de câmbio, na sexta. Por consequência, perderá cinco posições no grid. Assim, vai largar somente em nono lugar neste domingo.

A punição vai beneficiar o holandês Max Verstappen, o alemão Nico Hulkenberg, o mexicano Sergio Pérez, o francês Esteban Ocon e o belga Stoffel Vandoorne. Cada um deles vai ganhar uma posição no grid graças a sanção aplicada a Bottas, a começar por Verstappen, que foi o quinto mais veloz do treino, mas largará em quarto. O francês Romain Grosjean completa o Top 10 do grid.

O brasileiro Felipe Massa não rendeu o que esperava neste sábado. Após passar com dificuldade pelo Q1, ele foi eliminado da disputa no Q2, a segunda sessão do treino classificatório. Com o tempo de 1min31s482, o piloto da Williams obteve o 15º posto. Porém, largará em 14º, em função de outra punição no grid, aplicada ao espanhol Fernando Alonso.

Companheiro de Massa na Williams, o canadense Lance Stroll foi ainda pior. Foi eliminado logo no Q1, com o 16º tempo (1min42s573). Largará uma posição à frente, também em razão da pena de Alonso.

O espanhol perdeu 25 posições no grid antes mesmo de começar o treino porque a McLaren trocou diversos componentes de sua unidade de potência. Assim, o bicampeão mundial largará da última colocação, mesmo com o 13º tempo da sessão. Pela primeira vez no ano, o experiente espanhol ficou atrás do companheiro de equipe, Stoffel Vandoorne.

Outro punido antes do início da sessão foi o australiano Daniel Ricciardo. Assim como Bottas, ele perdeu cinco posições no grid pela troca de câmbio. O piloto da Red Bull protagonizou o único incidente do treino, ao sofrer uma pane do motor. Ele saiu da pista e causou a bandeira vermelha, deixando a sessão paralisada por poucos minutos.

Ele obteve o pior tempo do Q1, sem avançar ao longo do treino. Largará em penúltimo lugar porque a punição de Alonso é maior.

A corrida no circuito de Silverstone terá largada às 9 horas da manhã deste domingo (horário de Brasília).

Confira o grid de largada do GP da Inglaterra:

1.º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min26s600

2.º – Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min27s147

3.º – Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min27s356

4.º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min28s130

5.º – Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1min28s856

6.º – Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min28s902

7.º – Esteban Ocon (FRA/Force India), 1min29s074

8.º – Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min29s418

9.º – Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min27s376*

10.º – Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min29s549

11.º – Jolyon Palmer (ING/Renault), 1min30s193

12.º – Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), 1min30s355

13.º – Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), 1min31s368

14.º – Felipe Massa (BRA/Williams), 1min31s482

15.º – Lance Stroll (CAN/Williams), 1min42s573

16.º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min42s577

17.º – Pascal Wehrlein (ALE/Sauber), 1min42s593

18.º – Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min42s633

19.º – Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min42s966*

20.º – Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min30s600*

* Os três pilotos sofreram punições e perderam posições no grid de largada