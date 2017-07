Tony Blair diz que Brexit deve ser interrompido para frear dano ao Reino Unido

O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair (foto) disse que existe a chance de a Grã-Bretanha não deixar a União Europeia e avaliou que interromper o Brexit é “necessário” para evitar um grave prejuízo econômico ao país.

Em um artigo publicado neste sábado pelo Instituto de Mudanças Globais, de Blair, ele escreveu que os líderes da UE estariam dispostos a “reformar e nos encontrar no meio do caminho” para manter o Reino Unido no bloco.

Blair também disse à emissora Sky News que “cada dia traz novas evidências” do dano que o Brexit representa para a Grã-Bretanha, com a redução do crescimento econômico e a forte queda do valor da moeda britânica desde o referendo sobre a participação do país na UE, em junho de 2016.

Blair deixou o cargo de primeiro-ministro em 2007 e suas intervenções na política britânica são sempre controversas. Ele ganhou três eleições sucessivas para o Partido Trabalhista, mas muitos não o perdoam por seu apoio à Guerra do Iraque.

Fonte: Associated Press