Botafogo acerta renovação com volante Rodrigo Lindoso até o final de 2019

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira que acertou a renovação por duas temporadas com o volante Rodrigo Lindoso. O contrato do jogador venceria no final deste ano, mas agora se estenderá até dezembro de 2019.

“Renovou! Rodrigo Lindoso e Botafogo estendem vínculo por mais duas temporadas. Contrato agora vai até o fim de 2019! Estamos juntos”, publicou o clube carioca em seu Twitter oficial.

O jogador está no Botafogo desde 2015, mas começou a ganhar espaço após o técnico Jair Ventura assumir o comando da equipe em 2016. Após Airton sofrer uma fratura na fíbula no início de junho deste ano, em clássico contra o Flamengo, Rodrigo Lindoso assumiu a posição de primeiro volante e se tornou peça fundamental do time.

Com passagens por Fluminense, Criciúma e Marítimo, de Portugal, o jogador de 28 anos chegou ao clube carioca depois de se destacar no Madureira em 2015. O Botafogo está na nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, e recebe o Sport nesta segunda-feira, no estádio do Engenhão, no Rio, pela 14.ª rodada.