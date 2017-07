Após vaias, Nem e Cueva treinam entre os titulares do São Paulo

O técnico Dorival Junior deve insistir na escalação de Cueva e Wellington Nem neste domingo, diante da Chapecoense, embora os dois tenham tido atuações ruins no empate com o Atlético-GO, por 2 a 2, a ponto de receberem vaias quando foram substituídos na noite de quinta-feira, no Morumbi.

Manter a escalação é uma das formas que o treinador encontrou para dar entrosamento com a falta de tempo para treinamentos. “Se eles (Nem e Cueva) continuarem reagindo, como tentaram fazer, vão alcançar essa condição. Não tenho dúvidas de que vão se recuperar diante do torcedor”, disse Dorival. “Quando a fase do time não está boa, pegam no pé de todo mundo. Vamos levantar a cabeça”, disse Nem, autor de um gol em 22 jogos.

O trabalho desta sexta-feira com os titulares no campo e envolveu atividades de posicionamento. O técnico interrompeu o treino em vários momentos, puxando os jogadores para posicioná-los corretamente e explicando o que deveriam fazer e as razões. Atento às dificuldades exibidas pelo time no empate de quinta, Dorival Junior afirmou que é fundamental ter sempre duas linhas de quatro atrás da linha da bola.

A escalação foi a mesma de quinta: Renan Ribeiro; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei, Petros, Wellington Nem, Cueva e Jonatan Gomez; Pratto. O trabalho regenerativo foi feito após o treino tático.

No final da tarde, Dorival reuniu os reservas para um trabalho de fundamentos, quando elogiou bastante Araruna e Lucas Fernandes pelos cruzamentos.