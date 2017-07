A Arena Caixa – Centro de Atletismo Professor Oswaldo Terra, na Vila Tanque, em São Bernardo, recebe neste final de semana (15 e 16/07), a partir das 8h30, a etapa final do Campeonato Estadual Adulto de Atletismo. O evento reunirá os principais atletas de São Paulo, que estão em busca de melhorar seus resultados e conseguir uma melhor representatividade no cenário nacional da modalidade. O evento é organizado pela Federação Paulista de Atletismo (FPA), com apoio da Prefeitura de São Bernardo.

Com entrada gratuita, a etapa também marca a última oportunidade para atletas do Estado obterem índices de classificação para o campeonato mundial de Londres, na Inglaterra, que será realizado entre os dias 4 e 13 de agosto, sob organização da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) e da Federação Britânica de Atletismo.

O evento reunirá atletas em ascensão de importantes clubes como o ASA de São Bernardo, Assem de São José dos Campos, Esporte Clube Pinheiros, Associação Esportiva de Araraquara, entre outros. A abertura será no sábado, com as finais por tempo feminina e masculina de 5.000 e 10.000 metros rasos. Na sequência, acontece a final do lançamento de disco feminino e os 100 metros rasos masculino. A programação se encerra com a marcha atlética masculina e feminina, às 16h, do domingo.

Casa do atletismo – Essa não é a primeira vez neste ano que São Bernardo recebe um grande evento na modalidade. Em junho, a cidade já havia sediado a maior competição do calendário nacional de Atletismo, o Troféu Brasil, pela terceira edição consecutiva. O torneio reuniu os principais atletas brasileiros e também serviu como etapa para obtenção de índices para Londres.