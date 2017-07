De volta, Lucas Lima exalta boa fase no Santos e sonha em fazer gol contra Vasco

O Santos terá de volta neste domingo o meia Lucas Lima. À disposição do técnico Levir Culpi após cumprir suspensão automática na vitória sobre o Atlético Mineiro, na última quarta-feira, o jogador será titular contra o Vasco, no estádio do Engenhão, no Rio, que terá portões fechados, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Empolgado pelo retorno aos gramados, o camisa 10 demonstra muita confiança para superar o Vasco. “Minha confiança é a melhor possível, eu sempre senti confiança aqui. Estou feliz pela última vitória do time, mostramos a força da equipe. Aproveitei a semana fora do jogo para descansar bastante e aprimorar a forma física. Agora quero voltar com tudo e ajudar meus companheiros a conseguir mais uma vitória fora. Estou concentrado e quero voltar a fazer o que amo, que é jogar” comentou.

O duelo deste domingo será com portões fechados no Engenhão porque o Vasco foi punido pela briga de seus torcedores no estádio de São Januário, no sábado passado, após a derrota no clássico para o Flamengo. A casa vascaína foi interditada e o STJD puniu preventivamente o clube.

Mesmo longe de São Januário, Lucas Lima acredita em um duelo acirrado contra o time carioca. “Infelizmente a partida será de portões fechados, mas independentemente disso será um jogo difícil. A equipe do Vasco é muito qualificada. Jogando fora de São Januário, ou não, teremos dificuldades. Mas estamos focados no que temos que fazer. Vamos descansar os guerreiros que atuaram no último jogo para chegar com disposição lá (no Rio) e fazer um bom resultado”.

Nesta temporada, Lucas Lima está se destacando mais pelas assistências do que pelos gols. Em 25 jogos em 2017, já foram 13 passes para os companheiros e apenas duas bolas na rede. Feliz pelo seu desempenho, o meia quer anotar o seu terceiro gol no ano diante do Vasco. “Vou fazer o meu máximo. Dar assistências é a minha principal característica e esse ano tem dado bastante certo. Mas espero fazer um golzinho também, que é importante para mim”, disse.

TIME – Lucas Lima volta, mas Levir Culpi ainda não sabe quem jogará no gol. O titular Vanderlei continua com dores após uma pancada na região do glúteo, fez exames e não teve qualquer lesão detectada, mas ainda é dúvida para domingo. A definição sairá apenas após o treinamento deste sábado, em Santos, antes da viagem ao Rio.

Substituto imediato de Vanderlei, Vladimir está fora após torcer o joelho esquerdo no treino da última quinta-feira. A terceira opção do elenco é João Paulo, de 22 anos. Ele já jogou duas vezes como profissional – em amistosos contra Benfica, no estádio da Vila Belmiro, no ano passado, e Kenitra, do Marrocos, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, em janeiro deste ano.