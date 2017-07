Casa Branca diz que déficit orçamentário deve aumentar a US$ 702 bilhões no ano

A Casa Branca informou que a piora nas receitas tributárias levará o déficit orçamentário dos Estados Unidos a avançar a US$ 702 bilhões neste ano fiscal. O valor fica US$ 99 bilhões acima do projetado menos de dois meses antes.

O relatório do Escritório de Gerenciamento e Orçamento é divulgado após uma análise da entidade apartidária Escritório para o Orçamento Congressual contestar os números da Casa Branca. Em maio, o governo do presidente Donald Trump disse que o orçamento, se implementado integralmente, iria reequilibrar as contas públicas dentro de dez anos, o que a entidade apartidária contestou. O relatório oficial de hoje não repete a afirmação anterior e, em vez disso, fornece apenas projeções atualizadas para dois anos.

O escritório orçamentário afirmou que o déficit para o ano fiscal de 2018, que começa em 1º de outubro, deve aumentar em US$ 149 bilhões, para US$ 589 bilhões. No ano passado, o déficit ficou em US$ 585 bilhões. Fonte: Associated Press.